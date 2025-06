Agnieszka Kaczorowska, znana aktorka i tancerka, spędziła wakacje na Ibizie. Wyjazd wzbudził kontrowersje, ponieważ celebrytka zdecydowała się wypoczywać bez swoich córek. Jak sama przyznała w relacji Q&A na Instagramie, dziewczynki pozostały pod opieką ich ojca, Macieja Peli. To właśnie z nim spędziły ten czas, co Kaczorowska skomentowała słowami: "A tak poza tym, to był tydzień, kiedy dziewczynki miały czas z tatą...".

Agnieszka Kaczorowska wybrała się na wakacje bez córek

Wakacyjny wyjazd Kaczorowskiej nie odbył się w samotności. Najprawdopodobniej towarzyszył jej Marcin Rogacewicz, aktor, który podobnie jak Agnieszka, występował w programach telewizyjnych, a od jakiegoś czasu gra razem z nią w jednej sztuce teatralnej. Ich wspólna obecność została potwierdzona poprzez publikacje na Instagramie. Internauci szybko dostrzegli obecność Rogacewicza i choć nadal nie ma oficjalnych oświadczeń dotyczących ich związku, to wiele wskazuje na to, że relacja między nimi się zacieśnia.

Tymczasem jedna z internautek zwróciła uwagę na fakt, że Agnieszka Kaczorowska nie zabrała na wakacje córek:

Nie chciałaś zabrać dzieci? Pokazać im świata? - zapytała jedna z internautek

Tancerka pospieszyła z odpowiedzią i podkreśliła, że od lat pokazuje dzieciom świat. Jej córki miały już okazję podróżować z nią do Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chorwacji, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, a jedna z nich odwiedziła również Malediwy. Tym razem jednak tancerka zdecydowała, że potrzebuje chwili dla siebie.

Moje dziewczynki były już ze mną we Włoszech, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Chorwacji, w Hiszpanii, na greckich wyspach, w UK, Emi była też na Malediwach... I jeszcze wiele przed nami. Bo tak, chcę im pokazywać świat. Choć kiedyś sobie tego nie wyobrażałam, aby wyjechać bez nich, to już teraz dojrzałam do tego, że czas bez dzieci może być dobry, piękny... Ba! Jest też potrzebny. Miłość się wtedy nie zmniejsza. Trzymam je zawsze w sercu. I jednocześnie wracam z nową mocą i energią... W dodatku pokazuję im, że sama dla siebie też jestem ważna. Tak samo ich potrzeby, jak i moje powinny być zaopiekowane. - odpowiedziała Agnieszka Kaczorowska

Kto opiekował się córkami podczas urlopu Agnieszki Kaczorowskiej?

Podczas gdy Agnieszka Kaczorowska korzystała z uroków Ibizy, jej córkami opiekował się ich ojciec, Maciej Pela. To on zapewnił dzieciom opiekę i czas, który, jak podkreśliła Kaczorowska, był dla nich wartościowy. W relacji z fanami podkreśliła: „Miłość się wtedy nie zmniejsza. Trzymam je zawsze w sercu. I jednocześnie wracam z nową mocą i energią...”. Słowa te miały na celu uspokojenie tych, którzy obawiali się, że wyjazd bez córek może negatywnie wpłynąć na ich relację.

A tak poza tym, to był tydzień, kiedy dziewczynki miały czas z tatą... I cieszę się, że wreszcie, zamiast non stop pracować, udało mi się odpocząć.

Co sądzicie o wyznaniu Agnieszki Kaczorowskiej?

