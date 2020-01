Agnieszka Kaczorowska apeluje do hejterów! "Odlajkuj proszę mój profil"... O co poszło?

Agnieszka Kaczorowska, mimo wielu obowiązków, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Opublikowała na Instagramie zabawny filmik, w którym z promiennym uśmiechem pozdrawia inne mamy. Niestety, nagranie spotkało się ze sporą krytyką, a jedna z Internautek wprost napisała:

Na profilu gwiazdy wywiązała się dyskusja, którą Agnieszka Kaczorowska postanowiła ostatecznie zakończyć, pisząc apel do wszystkich swoich obserwatorów.

Zobaczcie, co napisała!

Aktorka opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z ogromnym uśmiechem i napisała, że jest osobą szczęśliwą, a jeśli komuś to się nie podoba nie powinien obserwować jej profilu.

Niektórych jednak drażni szczęście innych. Jeśli należysz do tej grupy użytkowników, to odlajkuj proszę mój profil. Nie znajdziesz tu narzekania, a nie chcę zabierać Ci cennych minut Twojego życia, które zmarnowałbyś na dodawanie niemiłych komentarzy. - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.

Gwiazda dodała też, że cieszy się tym, co ma i osiągnęła to własną pracą. Swoim obserwatorom złożyła obietnicę, że na jej profilu zawsze będą oglądali jej uśmiechniętą twarz:

Należę do tych, którzy cieszą się wszystkim co mają i dzielą tylko pozytywną energią, a gdy mają gorszy dzień, jak każdy, to wolą nie wrzucać NIC. Jestem szczęśliwa, bo robię sobie to szczęście, a nie dostaję je w prezencie. Jestem szczęśliwa, bo wiem czym jest radość i czym jest smutek. Jestem szczęśliwa i jeśli masz ochotę to „podglądać” czy się inspirować, to zostań, a będzie zawsze pozytywnie! Obiecuję