Agnieszka Kaczorowska ma za sobą bardzo pracowity rok. Tancerka niedawno zakończyła swoje występy w "Tańcu z Gwiazdami", a był to tylko jeden z niewielu jej zawodowych projektów w ostatnich miesiącach. Dlatego Agnieszka z pewnością zasłużyła na wypoczynek. Na miejsce swojego urlopu nie wybrała jednak egzotycznej, tropikalnej wyspy, lecz deszczową Wielką Brytanię.

Agnieszka Kaczorowska wraca z urlopu w Wielkiej Brytanii

Tancerka wybrała się na Wyspy Brytyjskiej w odwiedziny do swojej siostry, która mieszka tam na stałe. I choć angielska pogoda o tej porze roku nie rozpieszcza, to Agnieszka spędziła swój urlop przyjemnie, co na bieżąco relacjonowała na swoim profilu na Instagramie. Pochwaliła się wizytą w słynnym domu towarowym "Harrods" w Londynie, a także na świątecznym jarmarku.

Wszystko, co dobre jednak szybko się kończy! Agnieszka Kaczorowska poinformowała swoich fanów, że właśnie szykuje się do powrotu do Polski. Przed nią nowe wyzwania zawodowe. A Wy co byście wybrali na jesienny wypoczynek - ciepłe kraje czy zwiedzanie?

