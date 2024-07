W tym roku Agnieszka Kaczorowska postanowiła odkleić od siebie łatkę "Bożenki z Klanu" i w kroczyła do świata show-biznesu. Aktorka znacznie częściej pojawia się na branżowych imprezach, a także w programach śniadaniowych. Ostatnio pod okiem Mai Sablewskiej w "Dzień Dobry TVN" przeszła nawet modową metamorfozę. Zobacz: Sablewska zrobiła wielką metamorfozę Bożence z "Klanu". Oto efekty

Agnieszka od kilku tygodni prowadzi również lifystylowego bloga, na którym pokazuje swoje prywatne oblicze. Ostatni wpis gwiazdy dotyczy dbania o siebie i kondycję. Czyżby Kaczorowska dołączyła do grupy fanek Ewy Chodakowskiej?

- Chciałabym, abyście uwierzyli, że jeśli chodzi o aktywność sportową, każdy może znaleźć coś dla siebie. Wiem, że teraz jest straszne „bum” na bycie fit i niektórzy ćwiczą, bo trzeba sprostać naciskom otoczenia (...) Mam nadzieję, że pomogę Wam znaleźć coś, co zdecydowanie będziecie chcieli sami wypróbować. Coś co sprawi Wam ogromną przyjemność i do końca życia, albo chociaż na jakiś czas :) , pozostanie w Waszym tygodniowym harmonogramie jako wspaniałe zajęcie pomagające Wam być zdrowymi, pięknymi i przede wszystkim szczęśliwymi ludźmi - napisała na blogu Kaczorowska.