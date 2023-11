Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska zaproponowała współpracę swojemu koledze. Jacek Jeschke będzie nauczycielem tańca w szkole Agnieszki.

Jacka znam od najmłodszych lat... Tańczyliśmy w tych samych kategoriach, rywalizowaliśmy, ale i kumplowaliśmy się. ???????????????? On rządził na parkietach w stylu standardowym, a ja w latynoamerykańskim... Ja TzG wygrałam w 2015 roku, a on rok później ????????????On dalej ciśnie sportowo, a ja otwieram szkołę. Wiele nas łączy, wiele różni... Nasze drogi jednak ciągle się przeplatają. ☺️ Mamy na pewno jedną dewizę - Jak coś robić to na 100%‼️ Zaproponowałam Jackowi współpracę przy mojej szkole @danceworld_by_a_kaczorowska i on się zgodził ???? Jestem szczęśliwa, że mam w zespole tak wyjątkowego nauczyciela, tancerza i człowieka. #danceworldbyagnieszkakaczorowska będzie naprawdę nietuzinkowym miejscem ???????????? Zapraszam na zajęcia z Jackiem dla dzieci w grupie WSZECHŚWIAT, a dla dorosłych na lekcje indywidualne - czytamy na Instagramie