Agnieszka Jastrzębska nie opowiada zbyt wiele o swoim życiu prywatnym. Wiadomo tylko, że ma dwójkę dzieci i męża muzyka, który współpracował z Anią Dąbrowską, Kasią Nosowską czy T.Love. W rozmowie z "EksMagazynem" dziennikarka "Dzień Dobry TVN" zdobyła się na chwilę szczerości i pochwaliła się sukcesami swojego partnera Mariusza Szypury, które mogą zaskoczyć. Zobacz: Jastrzębska pierwszy lat od lat pozwoliła sobie na prozaiczną rzecz

Okazuje się, że jest to człowiek wielu talentów. Ma na swoim koncie nie tylko znane przeboje, ale też projekty informatyczne, które odbyło się za granicą szerokim echem:

Inteligentny i utalentowany. Mój mąż to cyborg, jeśli chodzi o podejście do pracy. Jest utalentowany graficznie, a jednocześnie to prawdziwy "mózg" matematyczno-informatyczny. Jest też niezwykłym muzykiem, kompozytorem i producentem. Jestem fanką szczególnie jego concept albumu "Tesla" oraz muzyki filmowej do "Supermarketu" w reżyserii Macieja Żaka. Świetnie śpiewa, choć on tak nie uważa. A niedawno sam wymyślił, narysował, zaprogramował i napisał muzykę do gry komputerowej. Gra została zakwalifikowana jako jedna z 80 i jedyna z tej części Europy na jedne z największych targów gier komputerowych w Tokio, a także znalazła się w oficjalnej selekcji Indie Prize na prestiżowych targach w San Francisco.