Śmierć Anny Przybylskiej wstrząsnęła wczoraj całą Polską. 36-letnia aktorka odeszła przegrywając walkę z ciężką chorobą nowotworową. Informacja w mgnieniu oka dotarła do wszystkich gwiazd, które wyraziły swój smutek i niedowierzanie. Wiele z nich znało Przybylską osobiście. Ich wspomnienia są wzruszające.

Dzisiejsze wydanie Dzień Dobry TVN rozpoczęło się od wspomnienia Ani. Na kanapie zasiedli reżyser i "ojciec filmowy" Przybylskiej - Radosław Piwowarski oraz dziennikarka, Agnieszka Jastrzębska. Prezenterka TVN miała wiele okazji do rozmów z gwiazdą, wielokrotnie miała okazję współpracować z Anią przy licznych projektach. Agnieszka twierdzi, że była niedocenioną aktorką. Jej seksapil i uroda przysłaniały talent:

Ania mówiła - odchowam dzieci, Jarek skończy karierę, ja wtedy będę grała. Z reżyserem mieli plany wspólnego filmu z rolą napisaną specjalnie dla niej. Były też plany teatralne, bo teatr "6. Piętro" myślał o specjalnym monodramie. Wszystko to Ania odkładała, bo rodzina była na pierwszym miejscu. Ja się upierałam, żeby pan reżyser przyszedł tu dziś, żebyśmy mówili o Ani jako o aktorce. Bo ja myślę, że to jest najbardziej, albo jedna z najbardziej niedocenionych aktorek w Polsce. Mówi się, że najpiękniejsza, najseksowniejsza, że wspaniały człowiek. To są rzeczy bezdyskusyjne. Mi się wydaje, że przez pryzmat ogromnej urody i seksapilu Anię oceniano, a to przysłaniało jej zdolności aktorskie. A ona jest jedną z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia - przekonywała Jastrzębska