Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się romantyczną sesją zdjęciową! "Widać w waszych oczach miłość"

Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się przepiękną sesją zdjęciową. Fani są zachwyceni tymi romantycznymi fotografiami, a swój komentarz pod postem zamieściła między innymi Anita z 3. edycji eksperymentu, która stwierdziła, że w oczach tej dwójki widać miłość! Koniecznie zobaczcie te śliczne zdjęcia.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zyskali grono fanów, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych, w dalszym ciągu śledzą ich losy! Ta dwójka została przez ekspertów dobrana idealnie i od pierwszych chwil rozumiała się niemalże bez słów. Agnieszka zdecydowała się nawet przeprowadzić do swojego ukochanego już w trakcie eksperymentu. Zostawiła rodzinne miasto, rodziców, przyjaciół i pracę, aby móc stworzyć z Wojtkiem wspaniały związek. Ta decyzja - chociaż dość szybka - okazała się być jak najbardziej słuszna. Agnieszka i Wojtek są szczęśliwym małżeństwem i naprawdę z wielką przyjemnością patrzy się na miłość tej dwójki.

Ostatnio na Instagramie zarówno Agnieszki jak i Wojtka pojawiły się przepiękne zdjęcia z romantycznej sesji zdjęciowej pary. W tak odważnych ujęciach jeszcze ich nie widzieliśmy! Oczywiście pod fotografiami nie zabrakło także wzruszających wpisów.

Nasza pierwsza sesja zdjęciowa oddała całkowicie to co praktykowaliśmy przez ostatnie prawie już półtora roku 💕

Rozmowy, rozmowy i rozmowy... gdyby nie one nie wiem czy dziś siedzielibyśmy razem na tym fotelu.

Ciężko tak zostawić swoje 30 letnie życie i wyjechać do obcego miasta, obcego „męża” i zaczynać wszystko od początku. Długie rozmowyyyy, kompromisy i wzajemnie zrozumienie w trudnych sytuacjach postawiło nas w miejscu, w którym obecnie jesteśmy. Mogę tylko być wdzięczna za to co mnie spotkało, a wszystkie kłody spod nóg uznać za lekcje życia. Najważniejsze, że RAZEM. - napisała pod fotografiami Agnieszka.