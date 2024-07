Agnieszka Hyży woli spędzać Sylwestra w pracy niż ze znajomymi na domówce? Sylwestrowa Moc Przebojów w Katowicach to będzie 10. impreza tego typu, którą poprowadzi Agnieszka Hyży. Okazuje się, że dziennikarce bardzo pasuje witanie Nowego Roku na scenie z publicznością i artystami. Gwiazda przyznała, że nie bardzo lubi bawić się na domówkach w sylwestrową noc:

To mój 10. sylwester z telewizją Polsat. Nie pamiętam innego sylwestra niż tego spędzonego na scenie. Na szczęście nigdy nie byłam fanką spędzania tego dnia na hucznej zabawie. Miło wspominam te pierwsze sylwestry, gdy miało się naście lat i w licealnym towarzystwie bawiliśmy się po raz pierwszy bez rodziców. Ale później było już gorzej. Dlatego z radością spędzam go na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Te emocje, te tysiące ludzi pod sceną i miliony przed telewizorami z którymi żegnamy stary rok i wchodzimy w nowy. Wszystko to jest dużo bardziej przyjemne, niż impreza na siłę - wyznała.