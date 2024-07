1 z 8

Agnieszka Hyży na premierze magazynu Wedding Show

Agnieszka Hyży została redaktor prowadzącą pisma "Wedding Show"! Prezenterka pojawiła się premierze pierwszego numeru magazynu, na którego okładce jest nie kto inny, lecz sama Agnieszka. Impreza odbyła się w warszawskim hotelu Marriott na 40-tym piętrze w Sky Klubie. Agnieszka Hyży już od dłuższego czasu pracowała nad nowym tytułem i wszystko wskazuje na to, że było warto! Na premierę "Wedding Show" gwiazda przyszła w przepięknej białej sukience, odkrywającej ramiona. Look uzupełniły szpilki w intensywnie czerwonym kolorze - odważne, ale za to genialne połączenie! Agnieszka wręcz promieniała! Magazyn na pewno będzie sukcesem! Zobacz zdjęcia!

