Wczoraj na uroczystym otwarciu festiwalu filmowego w Gdyni pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Na wielkiej imprezie filmowej nie zabrakło również Agnieszki Grochowskiej, która ostatnio wcieliła się w rolę żony byłego prezydenta, Lecha Wałęsy. Aktorka w świetnym humorze pozowała przed fotoreporterami, którzy zauważyli wyraźnie zaokrąglony brzuszek gwiazdy!

I chociaż Agnieszka Grochowska próbowała zakryć szalem i marynarką swój odmienny stan, to wszystko wskazuje na to, że aktorka już wkrótce zostanie mamą! Będzie to pierwsze dziecko artystki, która dość rzadko pokazuje się publicznie i rozmawia o swoim życiu prywatnym. Przypomnijmy, że Grochowska już od ośmiu lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z reżyserem Dariuszem Gajewskim.

Redakcja Afterparty.pl gratuluje!

Zobacz zaokrąglony brzuszek Agnieszki Grochowskiej:

