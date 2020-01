Afera w "Dzień Dobry TVN"! Agnieszka Fitkau-Perepeczko skomentowała sprzeczkę z Kingą Rusin

Agnieszka Fitkau-Perepeczko w mocnych słowach skomentowała swoją wizytę w "Dzień Dobry TVN". Co powiedziała o prowadzących program? Zaledwie kilka dni temu była gwiazda "M jak miłość" pojawiła się w śniadaniowym show TVN, w którym został poruszony temat wielkich pożarów w Australii- właśnie tam już od blisko 40 lat Agnieszka Fitkau-Perepeczko ma swój dom. Aktorka została więc zaproszona do studia DDTVN, żeby opowiedzieć o dramacie, który rozgrywa się w Australii. Ku zaskoczeniu Kingi Rusin i Piotra Kraśko gwiazda zaczęła sugerować, że przekazy, które pojawiają się w mediach są przesadzone, a sytuacja w Australii wcale nie jest aż tak tragiczna. Wywiad z Agnieszką Fitkau-Perepeczko odbił się szerokich echem, a niektóre media zaczęły informować o kłótni aktorki z Kingą Rusin. Gwiazda TVN szybko zareagowała na doniesienia i opublikowała w sieci wpis, w którym tłumaczy całą sytuację. Teraz głos zabrała również sama Agnieszka Fitkau-Perepeczko!

Agnieszka Fitkau-Perepeczko pojawiła się ostatnio w programie "Onet Rano" i w rozmowie z Tomaszem Sekielskim skomentowała swoją wizytę w "DDTVN". Czy między aktorką a prowdzącymi doszło do ostrej wymiany zdań?

Nie doszło do wymiany zdań, bo miałam monolog! Oni cały czas brali oddech, bo mieli coś przerwać. U nich w uchu, w słuchawce było: "Przerwać jej, przerwać jej, niech skończy natychmiast!". Ja nie dałam się. Nie to, że przygotowałam się na blachę, ale naprawdę mam wiedzę na ten temat i trzeba to uszanować. (...) Miałam monolog taki, który nie był do przerwania, a oni, państwo prowadzący byli coraz bardziej źli.(...) Wiedziałam, że tam jest taki wk*rw straszny, ale nie mogli się przebić. To nie było złośliwe, tylko chciałam szybko przedstawić swoje zdanie i to szybko, bo mi przerwą - Agnieszka Fitkau-Perepeczko wspominała w programie "Onet Rano".