Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcia syna! "Jaki mały gospodarz" - komentują fani

Synek Agnieszki i Roberta Filochowskich skradł serca internautów! Była uczestniczka drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcia dziecka - Tomek skończył trzy lata i jest już dużym chłopcem! Zobaczcie, jak wyrósł syn jednej z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych par hitu TVP. To prawdziwy słodziak!

Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się synem

Agnieszka i Robert Filochowscy poznali się na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie oni byli pierwszą parą z show, która powiedziała sobie sakramentalne "tak". Wiosną 2017 roku na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Agnieszki i Roberta - syn Tomek. Para po raz pierwszy pochwaliła się chłopcem w specjalnym odcinku programu "Rolnik szuka żony". Pod koniec 2018 roku żona rolnika założyła konto na Instagramie i od tamtej chwili fani mogą obserwować, jak wygląda jej życie na wsi i jak zmienia się jej ukochany synek. Ostatnio Agnieszka pokazała, jak razem z rodziną spędziła Wielkanoc- teraz na jej profilu pojawiły się nowe fotki małego Tomka! Internauci są nim zachwyceni!

- Ale ten przystojniak rośnie.

- Jaki maly gospodarz.

- Śliczny chłopczyk 😍

- rolnik jak się patrzy👌

- Rośnie łamacz serc❤️przystojniacha- komentują internauci.

Zobaczcie nowe zdjęcia opublikowane przez Agnieszkę Filochowską z "Rolnik szuka żony"! Jej synek to prawdziwy słodziak! Spójrzcie tylko na jego piękne, błękitne oczy! Do kogo Tomek jest bardziej podobny- do mamy czy raczej do taty?

Agnieszka Filochowska pokazała nowe zdjęcia syna.

Tomek skończył już trzy latka.