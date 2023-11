Agnieszka Dygant została ostro skrytykowana przez internautów. Gwiazda chciała podzielić się z fanami zdjęciem, a ci nie pozostawili na niej suchej nitki. Poszło o wygląd pięknej aktorki. Gwiazda zdecydowała się na aparat ortodontyczny, jednak nie to oburzyło fanów.

Agnieszka Dygant to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Na swoim koncie ma wiele ról filmowych i serialowych. Jej charakterystyczny śmiech z serialu "Niania" w latach 2005-2009 rozbrzmiewał w większości polskich domów. Ostatnio gwiazdę widzieliśmy w "Kobietach mafii" Patryka Vegi. Jednak najnowsze zdjęcie, jakie Agnieszka opublikowała w sieci nie pochodzi z żadnego planu filmowego.

Spora część internautów nie podziękowała Agnieszce za życzenia, a skupiła się na jej wyglądzie.

- To ty? Co ci się z twarzą stało? W ogóle nie jesteś podoba do siebie... Musiałam 2 razy sprawdzać, czy to Agnieszka Dygant....

- Była pani jedną z piękniejszych celebrytek polskic , a teraz patrząc na te foty widzę sztucznie naciągniętą twarz, boże dokąd to wszystko zmierza ... :(

- Zmieniłaś się Aga.

- Pani Agnieszko zmieniła się Pani twarz, niekoniecznie na lepiej .Proszę przystopowac, to naprawdę głupie.

- Pani Agnieszko.... proszę stop! Zmieniła sie Pani bardzo