Agnieszka Dygant pożegnała serialową babcię! Po śmierci Krystyny Rutkowskiej-Ulewicz aktorka opublikowała poruszający wpis 

Agnieszka Dygant opublikowała na Instagramie wzruszający wpis w którym wspomina swoją serialową babcię. Co napisała o Krystynie Rutkowskiej-Ulewicz, która w uwielbianym przez widzów serialu "Niania" wcielała się w babcię Apolonię? Sprawdźcie, co napisała Agnieszka Dygant! Jej pożegnanie porusza do łez...

Agnieszka Dygant żegna serialową babcię

W miniony poniedziałek, 1 lutego, Filmpolski.pl za pośrednictwem portalu społecznościowego przekazał bardzo smutną wiadomość o śmierci Krystyny Rutkowskiej-Ulewicz. Aktorka zmarła 31 stycznia w Warszawie. Gwiazda odeszła w wieku 87 lat.

W swojej karierze zagrała ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych. Największą popularność przyniosła jej rola babci głównej bohaterki w serialu "Niania" - czytamy na Facebooku Filmpolski.pl

Śmierć Krystyny Rutkowskiej-Ulewicz, czyli serialowej babci Apolonii z "Niani", poruszyła Agnieszkę Dygant. Aktorka opublikowała w sieci zdjęcia z planu serialu i pożegnała serialową babcię.

Krysiu kochana 🖤 Dziękuję za wszystkie wspólne chwile ,za Twoją młodzieńczość , niepoprawność i energię. Cośmy się uśmiały to nasze🖤 #krystynaulewicz #rip #serial #nianiafrania #babciaapolonia- napisała na Instagramie.

Wiadomość o śmierci Krystyny Rutkowskiej-Ulewicz zasmuciła internatów.

- Babcia Appolonia 😭

- Bardzo smutna wiadomość na koniec dnia....🖤

- Jestem przerażona ilością wybitnych osób, które odeszły w przeciągu tak krótkiego czasu. Straszne, tak bardzo ceniłam tą aktorkę i już jej nie ma 😢💔- komentują fani.

