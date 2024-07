Agnieszka Dygant pokazała siostrę na Instagramie. Gwiazda najnowszego filmu "Botoks" Patryka Vegi jest coraz aktywniejsza na swoim Instagramie. Aktorka dzieli się z fanami swoim życiem, głównie zawodowym, ale także prywatnym. Dzięki temu zobaczyliśmy, jak wygląda jej siostra, Natalia!

Natalia jest 17 lat młodsza od Agnieszki (ma 27 lat, z kolei Dygant - 44). Nie jest związana z show-biznesem. Fotka gwiazdy szybko zdobyła tysiące lajków i pozytywnych komentarzy, gdyż aktorka pierwszy raz pokazała Natalię światu. Dziewczyny, mimo różnicy wieku, mają ze sobą świetny kontakt:

Ma­my świet­ny kontakt, lu­bi­my ze so­bą prze­by­wać, roz­ma­wiać. Je­stem zachwy­co­na, że wy­ro­sła na tak rewe­la­cyj­ną mło­dą ko­biet­kę. Na­ta­lia ma inny cha­rak­ter. W jej wie­ku nie mia­łam ta­kiej si­ły prze­bi­cia i spokoju. Ta­ka zdro­wa, nor­mal­na dziew­czy­na, bez kom­plek­sów. Mamy podobny uśmiech, szerokodziąsłowy, jak go nazywam. A co do charakteru, myślę, że Natalia jest ode mnie znacznie bardziej asertywna. - mówiła jakiś czas temu w VIVIE!