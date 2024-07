Agnieszka Chylińska weszła do studia nagraniowego! Czy to znaczy, że fani piosenkarki wreszcie doczekają się nowej płyty? Ostatni album "Modern Rocking" ukazał się 6 lat temu! Od kilku miesięcy wielbiciele artystki dopytywali się, kiedy stworzy coś nowego. Do tej pory Agnieszka Chylińska skupiała się na dwóch produkcjach telewizyjnych, czyli na "Mam Talent" i "Aplauz, Aplauz". Złośliwi obserwatorzy jej kariery twierdzili, że obecnie jej kariera opiera się tylko na jurorowaniu i że wielu widzów może ją znać już tylko tylko z tego. Przez ostatnie lata Agnieszka Chylińska wydała też 4 książki dla dzieci - wszystkie były hitami i gwiazda naprawdę dobrze na nich zarobiła. Ale Agnieszka zawsze też podkreślała, że muzyka jest dla niej najważniejsza, cały czas koncertowała. I wreszcie! Chylińska weszła do studia nagraniowego, by pracować nad nową płytą. Dowodem na to jest zdjęcie ze studia, na którym gwiazda... No właśnie - nie śpiewa, nie gra, tylko... robi na drutach! Na poczucie humoru Agnieszki zawsze można liczyć:)

Reklama

Kiedy pojawi się płyta? Czekamy z niecierpliwością!

Zobacz: Agnieszka Chylińska odpowiada na krytykę Małych Gigantów: To uczciwy program

Zobacz także

Agnieszka Chylińska w studiu nagraniowym

Się robi ;-)

Posted by Agnieszka Chylińska on 1 grudnia 2015

Agnieszka Chylińska pracuje nad niespodzianką muzyczną

Czekacie na nowe przeboje?