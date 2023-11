Reklama

O Agnieszce Chylińskiej w ostatnim czasie jest naprawdę głośno! Dzieje się tak nie tylko za sprawą jej nowej płyty „Pink Punk”, ale również dzięki szczerym i dosyć kontrowersyjnym wywiadom. Okazuje się, że gwiazda idzie dalej i zaczęła publikować zabawne filmiki w mediach społecznościowych. Zobaczcie pokaz mody, jaki urządziła...

Pokaz mody "Chyliria Sikret". To trzeba zobaczyć!

Agnieszka Chylińska postanowiła w ciekawy sposób sparodiować pokaz Victoria's Secret. Gwiazda założyła na siebie wiele warstw bardzo kolorowych ubrań i przechadzając się po mieszkaniu udaje, że chodzi po wybiegu. Do tego pojawia się komentarz artystki, która opisuje swoją stylizację. To nagranie może rozbawić do łez! Prywatny pokaz piosenkarka nazwała „Chyliria Sikret”.

Internauci są zachwyceni parodią!

Nagranie szybko stało się hitem internetu, a na szczególną uwagę zasługują komentarze. Oto niektóre z nich:

Najwazniejsze, to tak skompletowac garderobe, zeby wszystko do siebie pasowalo! ???? Aga uwaźaj, bo ludzie są w stanie tak od jutra wyjść na ulicę???? Aga twoje filmiki, to po prostu dużo, dużo śmiechu, mega jesteś pozytywną osobą i tak trzymaj Najlepsza modelka, potrafi rozśmieszyć niezwykłym strojem...

Myślę, że nawet jak jest dla jaj to i tak wychodzi świetnie???????? Aparatka ???????????? uwielbiam za to szaleństwo ????

Koniecznie obejrzyjcie nagranie! Podoba Wam się dystans, jaki ma do siebie Agnieszka Chylińska?

