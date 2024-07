Agnieszka Chylińska od kilku już lat mocno pielęgnuje wizerunek matki i "nawróconej" rockmenki - zmieniła nawet kolor włosów na blond, który na zawsze zerwał z jej poprzednim wcieleniem. Tym większe było zaskoczenie wszystkich, gdy niedawno wystąpiła w mocnej reklamie Play. Przypomnijmy: Chylińska klnie w reklamie: No wyk****ta oferta, ja pie***le

Jeszcze w maju gwiazda wystąpiła w zgoła odmiennej kampanii reklamowej Avivy, w której promowała ubezpieczenia zdrowotne i jawiła się jako dojrzała, stateczna matka. Eksperci z branży marketingu bardzo szybko zauważyli ten zgrzyt i rokowali, że wulgarna reklama dla sieci komórkowej może zaszkodzić Agnieszce i sprowokować rozwiązanie kontraktu z marką ubezpieczeniową. Portal WirtualneMedia.pl donosi, że rzecznik prasowy Avivy na razie nie chce wypowiadać się na ten temat.

Celebryci pełnią w reklamach Play nieco inną funkcję niż w Avivie i dlatego myślę, że dla odbiorcy obecność Agnieszki Chylińskiej w dwóch reklamach, w dwóch różnych rolach, nie będzie stanowić problemu. Zwłaszcza że piosenkarka znana jest właśnie z różnych „odsłon” samej siebie. Paradoksalnie jest wiarygodna we wszystkich swoich wcieleniach. Jej pojawienie się w reklamie znaczy mniej lub bardziej tyle co udział Krzysztofa Ibisza, dlatego niezależnie od roli i funkcji w reklamie się wybroni - czy to będzie kolejny szampon, samochód czy wakacje na Teneryfie. W tym sensie z celebrytką Chylińską nie ma tego problemu, który byłby np. z celebrytą Nergalem - ocenia ekspert WirtualnychMediów.pl