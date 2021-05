Agnieszka Chylińska otwiera się na temat dzieci: "Bez względu na swoje deficyty..."

Agnieszka Chylińska już jakiś czas temu w jednym z wpisów na Instagramie przyznała, że dwoje z jej trójki dzieci jest "szczególnej troski". Od tej pory wokalistka od czasu do czasu mówi o swoich doświadczeniach macierzyńskich, codziennej walce o ich dobro oraz trudnych wyborach. Temu poświęcony jest również najnowszy wpis Agnieszki! Jej słowa chwytają za serce.

Agnieszka od jakiegoś czas wrzuca na swój Instagram bardzo poważne przemyślenia, refleksje, anegdoty z barwnego, często jednak trudnego życia. Znana ze swojej bezkompromisowości artystka tym razem opowiedziała m.in. o buncie, dorastaniu i gniewie, który często jej towarzyszył:

Pojawił się również temat jej dzieci. Ich pojawienie się na świecie zmieniło u Agnieszki perspektywę i sposób patrzenia na życie:

Kiedy urodziłam moje dzieci i pojawiły się okoliczności, które dawały mi oczywisty wybór pomiędzy byciem wiecznie rozsiadającą się w roli ofiary lamentującą matką lub zadaniowcem i buntownikiem niezmordowanie walczącym o to, by każde z moich dzieci bez względu na swoje jak to się ładnie mówi "deficyty" mogło mieć dobre i pogodne życie, wybrałam to drugie. Nie bez wahania. Chce się uciekać od tego co trudne, co boli. Mnie moje życie dało trudną lekcję. Wagarowałam jak zwykle, by w końcu wrócić i stanąć twarzą w twarz "z tym, co boli z tym co trwa." I może nie było cudu, ale dało się to wszystko udźwignąć. Może samo przekonanie o tym, że nie jest tak ciężko jak myślałam, było wystarczającym powodem, by trwać, by być, by towarzyszyć...