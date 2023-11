1 z 8

"To prawdziwa królowa" - tak Magda Mołek skomentowała występ Agnieszki Chylińskiej na Top of The Top Festival w Sopocie. I trudno się z nią nie zgodzić! Gwiazda na scenie dała czadu! Najpierw zaśpiewała jeden z największych hitów ostatnich miesięcy - "Królowa Łez", a potem przebój "Winna". Ależ ona ma power w głosie!

Oczywiście nie można zwrócić uwagi na jej stylizację, fryzurę i... makijaż! Ona wie, jak przykuć uwagę! Zobaczcie zdjęcia.

