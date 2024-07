Wiosna to świetny czas na zmiany. Wiele kobiet decyduje się wtedy na nową fryzurę – inny kolor, radykalne cięcie. To jednak nie jedyny sposób! Wcale nie musisz biec na wizytę w salonie fryzjerskim. Czasem wystarczy coś, co możesz zrobić w domu sama.

Nawet tak prosta rzecz, jak wyprostowanie albo pokręcenie włosów jest w stanie wywołać efekt „wow!”. Tylko spójrzcie na Agnieszkę Cegielską!

Wydaje Ci się, że na co dzień nie masz czasu na układanie fryzury? Nic bardziej mylnego! Są produkty, dzięki którym stylizacja włosów zajmie tylko kilka minut.

W wyborze tych najlepszych pomógł nam stylista fryzur gwiazd - Łukasz Mazolewski.

Poznaj 3 sposoby na idealną fryzurę bez wysiłku!

Odpowiednie suszenie

Każda efektowna fryzura powinna zacząć się od efektywnego suszenia. Czasem nawet kilka prostych przeciągnięć włosów okrągłą szczotką podczas suszenia może zrobić wielką różnicę!

Z włosami można zrobić wiele rzeczy jednak podstawą dobrej stylizacji jest ich poprawne wysuszenie. Niezawodna suszarka to absolutny must have każdej aktywnej kobiety. Wybierajcie te, które dodatkowo zadbają o kondycję włosów - mówi Łukasz Mazolewski.

Taka jest właśnie suszarka Le PRO INTENSE 2400W 6615E od BaByliss Paris, która zrobi to w idealnej dla naszych kosmyków temperaturze.

Moc 2400W oraz prędkość wydmuchiwanego powietrza - 130 km/h - pozwalają na szybkie suszenie, a funkcje jonizacji i chłodnego nawiewu dbają o zdrowie Twoich włosów. Suszarka posiada aż 6 ustawień temperatury i prędkości suszenia, więc daje możliwość dostosowania jej działania do kondycji Twoich włosów.

Kręć i prostuj

Kto powiedział, że aby pokręcić lub wyprostować włosy potrzebujesz dwóch osobnych urządzeń? BaByliss Paris ma dla Ciebie prostownicę & lokówkę PURE METAL STEAM 2W1 ST495E.

Na niemal każdej długości włosów można wykonać wiele stylizacji, a zmiany fryzury pomagają nam czuć się lepiej. Dzięki temu urządzeniu będziesz mogła postawić na różnorodność tj. prostą klasyczną fryzurę lub delikatne fale - mówi fryzjer gwiazd.

Urządzenie jest wyposażone w systemem ultradźwiękowy, który zapewnia najwyższą ochronę włosów bez utraty ich nawilżenia.

Elektroniczny generator piezoelektryczny wytwarza ultradźwięki, które wyzwalają zimną, jednorodną i widoczną gołym okiem mgiełkę. Mgiełka zamienia się następnie na mikroparę, otula włókna włosów i zabezpiecza je przed odwodnieniem. Mikropara przenika w głąb pasm włosów, zmniejsza tarcie, dzięki czemu włosy są prostowane w sposób staranny i delikatny na całej długości.

W prostownicy zastosowano również znaną z innych modeli, wyjątkowo gładką powłokę BaByliss Paris Diamond Ceramic, która gwarantuje skuteczną ochronę przed uszkodzeniem włosów oraz blask już za jednym pociągnięciem.

Automatyczne kręcenie

Kręcenie włosów nigdy nie było jeszcze tak proste. A wszystko to dzięki automatycznej lokówce Curl Secret 2 C1300E marki BaByliss Paris.

Automatyczna lokówka to nowy trend w domowej stylizacji. Jeśli lubisz loki, warto mieć ją pod ręką - dodaje Mazolewski.

Czasami posługiwanie się tradycyjną lokówką to spore wyzwanie – poparzenia, nierówne loki, ich złe ułożenie. Dzięki Curl Secret pozbędziesz się wszystkich tych problemów – lokówka automatycznie skręca włosy, dzięki czemu loki są idealne i równe.

Włosy możesz skręcać w prawo, w lewo i naprzemiennie. Do wyboru masz także różne grubości loków, więc możesz stworzyć zarówno delikatne loczki, jak i seksowne fale.

Dodatkowo automatyczna lokówka C1300E wyposażona jest w system jonizacji, dzięki któremu włosy będą miękkie i zdrowe, nie będą się elektryzować i będą lepiej się układać.

Produkty BaByliss Paris to idealny sposób na letnią fryzurę. Każdy z nich zapewnia perfekcyjną fryzurę bez wysiłku. W dodatku żaden z nich nie niszczy włosów – specjaliści BaByliss Paris zadbali to, aby chroniły włosy i za każdym razem pozostawiały je zdrowe i miękkie.