Agata z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowy wpis, w którym wspomina swój występ w programie TVP i zdradza, czy żałuje, że się do niego zgłosiła. Agata była jedną z kandydatek Łukasza. Rolnik był nią zachwycony i od samego początku mówił, że to właśnie Agata jest jego faworytką. Co więcej, w jednym z odcinków Łukasz oświadczył się swojej wybrance! Wydawało się, że wkrótce usłyszymy o ślubie pary, która głośno mówiła o planach na wspólną przyszłość. Niestety, kilka miesięcy temu okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu... Czy teraz Agata żałuje, że wzięła udział w programie "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie, co napisała!

Reklama

Agata z "Rolnik szuka żony" żałuje udziału w show?

Była narzeczona Łukasza z ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony" bardzo rzadko publikuje w sieci nowe zdjęcia i wpisy, ale tym razem zrobiła wyjątek. Agata wspomina swój udział w hitowym show TVP i zdradza, czy dziś żałuje, że wzięła w nim udział.

Rok temu zaczęła się moja przygoda z programem Rolnik szuka żony w Małej Wsi. Poznanie nowych ludzi, stres i niesamowite emocje, żar z nieba tak jak i teraz, adrenalina, ciekawość, nowe doświadczenia, moja pierwsza randka z Rolnikiem... Nie żałuję. Do odważnych świat należy. Przez rok tyle się wydarzyło. A co jest teraz hmm, cdn ????- napisała na Instagramie.

Zobaczcie cały wpis Agaty z "Rolnik szuka żony". Żałujecie, że jej związek z Łukaszem rozpadł się zaledwie po kilku miesiącach znajomości? Fajnie razem wyglądali?

Agata żałuje, że wystąpiła w programie "Rolnik szuka żony"?

Kilka miesięcy po zakończeniu programu Agata i Łukasz rozstali się.

Facebook