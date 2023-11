Agata pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym pozuje z uczestnikami programu "Rolnik szuka żony"! Okazuje się, że była narzeczona Łukasza z piątej edycji show wybrała się w Bieszczady. Tam spotkała się z innymi rolnikami, których doskonale znacie z hitu TVP. Z kim imprezowała Agata i jak na jej nowe zdjęcie i wpis zareagowali internauci? Zobaczcie sami! Wiedzieliście, że utrzymuje kontakt z innymi uczestnikami programu "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Agata pokazała zdjęcie z Janem i Zbyszkiem z "Rolnik szuka żony"

Agata była jedną z kandydatek Łukasza z ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolnik nie ukrywał, że był nią mocno zauroczony - w jednym z odcinków mężczyzna oświadczył się nawet swojej wybrance! Niestety, choć wszyscy czekali na ślub zakochanej pary, to jakiś czas temu okazało się, że ich związek to już przeszłość! Rozstanie było dla Agaty bolesnym doświadczeniem, ale teraz wszystko wskazuje na to, że najgorsze jest już za nią. Ostatnio była narzeczona Łukasza opublikowała nowe zdjęcie, na którym znów się uśmiecha!

Wspaniałe towarzystwo, piękny krajobraz i super zabawa w Bieszczadach ????????????- napisała na Instagramie.

Na zdjęciu Agata pozuje ze... Zbyszkiem z czwartej edycji i z Janem z piątej odsłony "Rolnika"! Wiedzieliście, że oni się znają?

- Pozdrawiam Was kochani i życzę miłego odpoczynku????????????

- Czyżby jakieś nagranie? ????

- Ooo a z jakiej okazji takie spotkanie? - próbowali dowiedzieć się internauci.

Niestety, sama Agata do tej pory nie zdradziła, dlaczego spotkała się z Janem i Zbyszkiem.

Związek Agaty i Łukasza z programu "Rolnik szuka żony"

Agata i Łukasz poznali się na planie programu "Rolnik szuka żony". Sędrowski od razu zwrócił uwagę na nieśmiałą dziewczynę z Garwolina. Zaprosił ją nawet do swojego gospodarstwa. Jednak po drodze flirtował także z przebojową Pauliną, która była pewna, że to właśnie ją wybierze. Podobno rolnik pisał do niej sms-y między nagraniami i zapewniał, że jest tą jedyną. Jakie więc było jej zdziwienie, gdy podczas randki Łukasz wyznał, że zakochał się w Agacie. Spotkanie zakończyło się nieprzyjemną awanturą.

Zobacz także: "Jesteś słabym facetem i wybierasz słabe kobiety" Kłótnia Pauliny i Łukasza w finale "Rolnik szuka żony"!

Łukasz w jednym z ostatnich odcinków oświadczył się Agacie. Para planowała ślub, a nawet dzieci! Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu. Nadal nie wiadomo, co wydarzyło się między nimi. Ani Agata ani Łukasz nie chcą bowiem komentować swojego rozstania. Myślicie, że jeszcze kiedyś do siebie wrócą?

Spójrzcie na najnowsze zdjęcie Agaty!

Instagram

Reklama

Agata, po rozstaniu z Łukaszem, bardzo cierpiała. Czy teraz już zdołała o tym zapomnieć?