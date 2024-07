Od kilku tygodni w mediach pojawiają się niepokojące informacje o złym stanie zdrowia Wojciecha Młynarskiego. Znany polski poeta trafił do szpitala, a w kolorowej prasie natychmiast pojawiły się spekulacje dotyczące takiego stanu rzeczy. Nie spodobało się to jednej z jego córek, Paulinie.Na swoim blogu zamieściła bardzo osobisty wpis w którym nie zabrakło mocnych oskarżeń. Przypomnijmy: Młynarska wściekła na dziennikarza: "Znajdę cię! Będziesz musiał walczyć o życie!"

Złym stanem zdrowia ojca zaniepokoiła się również Agata Młynarska i z powodów osobistych nie poprowadziła ostatnich wydań "Świat się kręci". Okazuje się jednak, że emocje towarzyszące całej sytuacji, tak wpłynęły na dziennikarkę, że zmuszona została do tego, żeby przedłużyć swój wypoczynek. W tym czasie w roli prowadzącego zobaczymy Macieja Kurzajewskiego.



Informujemy, że z powodów zdrowotnych Agata Młynarska pozostaje na zwolnieniu lekarskim do końca tego tygodnia tj. do 16.05.2014. Zastąpi ją Maciej Kurzajewski, dziennikarz TVP, związany z programem jako Gość Dnia. Jest to naturalne w tej sytuacji zastępstwo - czytamy w oświadczeniu TVP.