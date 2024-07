Agata Kulesza pojawiła się na gali rozdania Orłów 2016. Aktorka, znana raczej z delikatnych i nierzucających się w oczy stylizacji, tym razem zaszalała. Co założyła? Agata Kulesza wybrała bardzo szerokie czarne spodnie, a do nich dobrała przezroczystą bluzkę w kolorze intensywnej zieleni z rękawami sięgającym do łokci. Kolor okazał się niestety zbyt intensywny i nie prezentował się najlepiej w połączeniu z subtelną urodą aktorki. Mimo takiej małej wpadki, na zdecydowany plus musimy zaliczyć delikatny makijaż - ciemniejsza kreska na górnej powiece i szminka w odcieniu delikatnego różu. Ostatnio wiele kontrowersji wzbudziła inna stylizacja, którą Kulesza wybrała na premierę filmu "Moje córki, krowy" - był to dwuczęściowy garnitur z dopasowaną, zapinaną na jeden guzik marynarką.

A wam jak się podobała stylizacja Agaty Kuleszy z zieloną bluzką w roli głównej?

Agata Kulesza pozuje z Mają Ostaszewską i Gabrielą Muskałą.