Publiczne wyznanie Agaty Kościkiewicz o tym, że choruje na nowotwór, a także jej wystąpienie w telewizji wszystkich bardzo poruszyło. Zaczęły do niej napływać słowa wsparcia od wielu ludzi. Wszystkich jednak interesuje, jak w tej sytuacji zachował się jej były mąż Marek Kościkiewicz. Para rozstała się cztery lata temu i to była decyzja Agaty, która odeszła do innego mężczyzny. Nie wpłynęło to jednak na decyzję Marka, który w obliczu choroby byłej żony stanął na wysokości zadania.

Zarówno ja, jak i Agata układamy sobie życie od nowa. Ale gdy dowiedziałem się o chorobie to się zmartwiłem. Z troski o nią, ale też o dzieci - mówi w „Party" Marek Kościkiewicz.

Jak czytamy dalej w „Party" Marek Kościkiewicz przejął inicjatywę w opiece nad dwójką ich synów w czasie jej pobyty w szpitalu, a przede wszystkim dużo rozmawiał z chłopcami o tym, jak powinni zachowywać się w takiej sytuacji. Pomimo rozwodu utrzymują z Agatą dobre relacje. Marek jest też dobrej myśli, bo wszystko wskazuje na to, że Agata wyjdzie z choroby. Więcej o historii tej pary czytaj w magazynie „Party".

Agata i Marek mają dwóch synów: Janka i Mikołaja. Dziś obaj są już nastolatkami.

Agata i Marek byli małżeństwem kilkanaście lat, rozwiedli się cztery lata temu.

