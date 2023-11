3 z 4

Mam siłę

Dziś Kościkiewicz mówi, że od dziecka jest przyzwyczajona do chorowania. Pewnie dlatego zignorowała pierwsze symptomy. Od paru lat miała migreny i krwotoki z nosa, ale myślała, że to skutek przemęczenia i przepracowania, życia w stresie. Rozwód z Markiem, otwarcie i prowadzenie własnej restauracji, obowiązki związane z wychowywaniem synów – to wszystko kosztowało ją sporo nerwów. Ale to nie stres był przyczyną bólu głowy i krwotoków. Agata dowiedziała się o tym rok temu, gdy po wypadku samochodowym trafiła do szpitala. Zrobiono jej tam rezonans magnetyczny głowy, który wykazał, że ma małego oponiaka, czyli niezłośliwego guza. Lekarze odesłali ją do domu i kazali zgłosić się za pół roku, ale Agata o tym zapomniała. Dlatego dziś mówi, że na szczęście dla niej w styczniu miała kolejny wypadek – straciła przytomność w pracy. Znów trafiła do szpitala i okazało się, że guz jest trzy razy większy niż pół roku wcześniej. Lekarze go usunęli, a wycinki wysłali do badań.