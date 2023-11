2 z 4

Na kiermaszu charytatywnym Agata Duda pojawiła się w stonowanej, ale nawiązującej do klimatu świątecznego, stylizacji. Czarną bluzkę zestawiła z rozkloszowaną spódnicą w kratę. Ten model pochodzi z Zary i kosztuje 199 zł! Dobra wiadomość jest taka, że spódnica jest jeszcze dostępna. Warto pamiętać, że czerwona krata to najgorętszy trend w tym sezonie i idealnie nadaje się do tworzenia świątecznych zestawów.

