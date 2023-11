2 z 3

Melania Trump postawiła na luźny garnitur w kolorze pudrowego różu. Żona Donalda Trumpa jak zawsze prezentowała się bardzo elegancko, jednak w porównaniu do sukienki Agaty Dudy jej stylizacja była bardzo spokojna. Melania nie zrezygnowała również z ostrego makijażu, który bardzo uwielbia. Czy nie dodała sobie nim kilka lat? Pozostawiamy to do Waszej decyzji!