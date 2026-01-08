Agata Buzek przyłapana przez paparazzi. Zdjęcia trafiły do sieci
Agata Buzek pojawiła się na premierze filmu „Dziki” w Warszawie. Po seansie nie odjechała do domu, lecz sprawnie zmieniła buty i ruszyła na zakupy. Takiego widoku aktorki się nie spodziewacie!
Agata Buzek, 49-letnia aktorka i córka byłego premiera Jerzego Buzka, pojawiła się na premierze filmu „Dziki”, która odbyła się w warszawskim kinie w centrum handlowym Złote Tarasy. W produkcji tej zagrała jedną z głównych ról, czyli postać Vesny, kobiety opiekującej się dzieckiem. Jej obecność na premierze była ważnym wydarzeniem, zwłaszcza w kontekście jej wcześniejszego wycofania się z życia publicznego.
Aktorka po premierze została przyłapana przez paparazzi. Co ciekawe, obecność na premierze szybko zamieniła na szybkie zakupy... Zobaczcie zdjęcia!
Agata Buzek wybrała się na zakupy po premierze filmu „Dziki”
Po zakończeniu pokazu Agata Buzek nie opuściła kina. Wręcz przeciwnie, na korytarzu centrum handlowego przy obecnych ludziach zmieniła obuwie z eleganckich kozaków na wygodne, ocieplane buty. Następnie udała się na zakupy. Aktorka wybrała się do cukierni, sklepu z biżuterią oraz drogerii. Jej zachowanie może zaskoczyć naturalnością. Wygląda na to, że Agata Buzek w najbliższym czasie nie ma zamiaru wracać na ścianki, a na premierze pojawiła się ze względu na swoją rolę w filmie "Dziki".
Agaty Buzek jakiś czas temu wycofała się z show-biznesu
Od 2023 roku Agata Buzek niemal całkowicie zniknęła z show-biznesu. Jak się okazało, aktorka podjęła świadomą decyzję o rezygnacji z tej części swojego życia zawodowego, aby poświęcić się rodzinie. Głównym powodem była troska o schorowaną matkę, Ludgardę Buzek, która w maju 2025 roku obchodziła 90. urodziny.
Agata Buzek przeprowadziła się na Śląsk, gdzie mieszkają jej rodzice. Zmiana miejsca zamieszkania była podyktowana chęcią bezpośredniej opieki nad matką, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Choć Agata Buzek zniknęła z mediów i ekranów, nie zrezygnowała całkowicie z aktywności publicznej. Aktorka nadal angażuje się w działalność społeczną i charytatywną.
Agata Buzek po premierze filmu "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego zdecydowała się na szybką zmianę butów i porzuciła wysokie szpilki na rzecz wygodnych kozaków.
Aktorka zdecydowała się na zmianę na korytarzu galerii i nie przeszkadzały jej tłumy przechodniów.
To jeszcze nie wszystko! Paparazzi przyłapali Agatę Buzek na zakupach w drogerii.
Wygląda na to, że aktorka miała wolną chwilę i po premierze zdecydowała się kupić kilka rzeczy do domu.
Nie zabrakło też krótkiego przystanku przy stoisku z biżuterią.
A potem przyszedł czas na małe słodkości. Agata Buzek skusiła się na pysznego pączka.
Wygląda na to, że aktorka miała za sobą intensywny wieczór, ale znalazła też chwilę dla siebie.