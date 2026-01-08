Agata Buzek, 49-letnia aktorka i córka byłego premiera Jerzego Buzka, pojawiła się na premierze filmu „Dziki”, która odbyła się w warszawskim kinie w centrum handlowym Złote Tarasy. W produkcji tej zagrała jedną z głównych ról, czyli postać Vesny, kobiety opiekującej się dzieckiem. Jej obecność na premierze była ważnym wydarzeniem, zwłaszcza w kontekście jej wcześniejszego wycofania się z życia publicznego.

Aktorka po premierze została przyłapana przez paparazzi. Co ciekawe, obecność na premierze szybko zamieniła na szybkie zakupy... Zobaczcie zdjęcia!

Agata Buzek wybrała się na zakupy po premierze filmu „Dziki”

Po zakończeniu pokazu Agata Buzek nie opuściła kina. Wręcz przeciwnie, na korytarzu centrum handlowego przy obecnych ludziach zmieniła obuwie z eleganckich kozaków na wygodne, ocieplane buty. Następnie udała się na zakupy. Aktorka wybrała się do cukierni, sklepu z biżuterią oraz drogerii. Jej zachowanie może zaskoczyć naturalnością. Wygląda na to, że Agata Buzek w najbliższym czasie nie ma zamiaru wracać na ścianki, a na premierze pojawiła się ze względu na swoją rolę w filmie "Dziki".

Agaty Buzek jakiś czas temu wycofała się z show-biznesu

Od 2023 roku Agata Buzek niemal całkowicie zniknęła z show-biznesu. Jak się okazało, aktorka podjęła świadomą decyzję o rezygnacji z tej części swojego życia zawodowego, aby poświęcić się rodzinie. Głównym powodem była troska o schorowaną matkę, Ludgardę Buzek, która w maju 2025 roku obchodziła 90. urodziny.

Agata Buzek przeprowadziła się na Śląsk, gdzie mieszkają jej rodzice. Zmiana miejsca zamieszkania była podyktowana chęcią bezpośredniej opieki nad matką, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Choć Agata Buzek zniknęła z mediów i ekranów, nie zrezygnowała całkowicie z aktywności publicznej. Aktorka nadal angażuje się w działalność społeczną i charytatywną.

