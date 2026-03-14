Na "Farmie" czuć coraz większe napięcie, bo okazuje się, że uczestnicy nie mają już skrupłów, aby pozbywać się najsilniejszych zawodników. W ostatnim pojedynku pojawili się Ewa, Henryk i Roland, a areną ich walki była platforma. Zadanie brzmiało prosto, ale wymagało żelaznej kontroli, bo każdy musiał utrzymać jabłko uniesione nad głową jak najdłużej. Liczył się czas, precyzja i wytrzymałość, bo najmniejszy błąd oznaczał koniec walki. Ten pojedynek wygrał Henryk, ale internauci mają wątpliwości, czy to sprawiedliwy werdykt. W sieci zawrzało...

Afera wokół odpadnięcia Rolanda z "Farmy"

Rywalizacja szybko zweryfikowała koncentrację. Ewa z "Farmy" odpadła jako pierwsza, bo przypadkowo dotknęła ręką głowy, naruszając zasady gry. W pojedynku zostali Henryk i Roland, ale wkrótce także Roland został wykluczony, gdy jego ręce zeszły poniżej linii czoła. To przesądziło wynik i zwycięzcą został Henryk, który wytrwał najdłużej w wymagającej pozycji.

Internauci mają wątpliwości, czy decyzja prowadzących była słuszna. W sieci pojawiła się lawina komentarzy sugerujących, że Henryk też trzymał recę z jabłkiem zdecydowanie za nisko i nie został wykluczony.

Tak patrzyłam patrzyłam i wydaje mi się że jednak Henryk dużo wcześniej trzymał ręce przed głową niż powyżej więc to był taki nie do końca sprawiedliwy pojedynek ale no trudno to prowadzące zadecydowały

Wiadomo, że tak było, ale farma trzyma ludzi kręcących afery nie od dziś, a Heniek ostatnio się z każdym prawie klócił

Dokładnie nawet na kamerach to było widać i był kilka razy upominany nawet. Szkoda Rolo

Byli uczestnicy "Farmy" wspierają Rolanda

Okazuje się, że Rolanda wspierała też silna ekipa uczestników z poprzednich edycji "Farmy". Jego odpadnięcie zszokowało Marcina, Renatę i Danusię. To właśnie oni nie ukrywają, że kibicowali temu uczestnikowi.

Jakoś tak smutno na Maxa, do końca wierzyłem że jednak się uda. @roland_esz niezmiennie podziwiam ten spokój i chillere! napisał Marcin z 3. edycji

Tak mi przykro Rolo, do zobaczenia na finale❤️ - napisała Renia z 'Farmy'

Ooo a akurat chciałam wejść na livechata 😢 po raz pierwszy … Rolo YOU ARE THE BEST 🔥 - dodała Danusia

