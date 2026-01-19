W trzecim odcinku programu „Żona dla Polaka” widzowie byli świadkami scen pełnych emocji. Dorota nie wytrzymała po komentarzu jednego z kandydatów, który określił ją mianem „księżniczki lodu”. To określenie wywołało u niej łzy i wzburzenie. Kobieta przyznała, że takie słowa są dla niej krzywdzące i nie oddają jej charakteru. Chociaż sytuacja była napięta, Paweł - autor komentarza - przeprosił Dorotę, a atmosfera nieco się rozładowała po wspólnych żartach, ale po odcinku w sieci zawrzało. Pod adresem mężczyzny padło mnóstwo krytycznych słów i w końcu odpowiedział. I to nie tylko on!

Widzowie komentują zamieszanie wokół Doroty z "Żony dla Polaka"

Odcinek trzeci „Żony dla Polaka” przyniósł szereg intensywnych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Konflikty między kandydatami, łzy Doroty i decyzje o pożegnaniach z kandydatkami ukazują, jak wymagająca i nieprzewidywalna jest droga do miłości. Przyszłe odcinki zapowiadają się równie emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością oczekują, kogo Dorota pożegna jako pierwszego z kandydatów.

Tymczasem w sieci wybuchła istna burza i wiele internautek jest zdania, że Dorota z "Żony dla Polaka" powinna pożegnać niemal wszystkich kandydatów. Po zachowaniu Pawła, ostrzejszych wymianach zdań między mężczyznami i stwierdzeniu jednego z kandydatów, że nie podrywa kobiet i to Dorota ma wykazać inicjatywę, widzowie są poruszeni i sugerują, aby Dorota odesłała ich do domu.

Kobieto pogoń to towarzystwo do domu

Szkoda zadawać się z Polakami. Ty im dajesz wszystko, a on niezadowolony.

Paweł z "Żony dla Polaka" zabrał głos po krytyce

Najwyraźniej krytyczne komentarze wobec kandydatów Doroty z "Żony dla Polaka" mocno uderzyły w kilku z nich. Paweł, który porównał Dorotę do "księżniczki lodu" zdecydował się zabrać głos i nie ukrywa, że komentarze są naprawdę odważne, a niektóre z nich uderzają w niego, a teraz może przeczytać je jego syn. Wygląda na to, że to jest dla niego najtrudniejsze po udziale w programie randkowym.

Jestem pełen podziwu i uśmiechu Państwa wszystkich komentarzy Ale jestem też pełen podziwu, że macie odwagę pisać tak odważne komentarze, nie mając na myśli, że może to czytać mój syn, gratuluję - napisał Paweł z 'Żony dla Polaka'

To nie wszystko! Gorzkie słowa pod adresem komentujących padły też ze strony Piotra z Warszawy, który w programie walczył o serce Doroty.

Dzień dobry wszystkim! Czytam te Wasze wypociny przesączone jadem, błędami ortograficznymi, wyzwiskami oraz strasznymi kompleksami. To jest tak żałosne, smutne. (...) Żałuję udziału... i wstydzę się swojego polskiego paszportu gdy wyjeżdzam. W komentarzach dajecie obraz Polski w pigułce. Teraz rozumiem dla kogo tego typu programy powstają. Pozdrawiam wszystkich i życzę więcej ludzkiej empatii - napisał Piotr z 'Żony dla Polaka'

Spodziewaliście się, że u Doroty pojawią się takie afery?

