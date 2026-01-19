Afera wokół Doroty z "Żony dla Polaka". Głos zabrali dwaj kandydaci i nie szczędzili gorzkich słów
Po 3. odcinku „Żony dla Polaka” emocje sięgnęły zenitu. Dorota popłakała się po bolesnych słowach jednego z kandydatów, a w sieci zawrzało. Teraz Paweł z "Żony dla Polaka" zabrał głos po fali krytyki, a mocne słowa padły też ze strony Piotra.
W trzecim odcinku programu „Żona dla Polaka” widzowie byli świadkami scen pełnych emocji. Dorota nie wytrzymała po komentarzu jednego z kandydatów, który określił ją mianem „księżniczki lodu”. To określenie wywołało u niej łzy i wzburzenie. Kobieta przyznała, że takie słowa są dla niej krzywdzące i nie oddają jej charakteru. Chociaż sytuacja była napięta, Paweł - autor komentarza - przeprosił Dorotę, a atmosfera nieco się rozładowała po wspólnych żartach, ale po odcinku w sieci zawrzało. Pod adresem mężczyzny padło mnóstwo krytycznych słów i w końcu odpowiedział. I to nie tylko on!
Widzowie komentują zamieszanie wokół Doroty z "Żony dla Polaka"
Odcinek trzeci „Żony dla Polaka” przyniósł szereg intensywnych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Konflikty między kandydatami, łzy Doroty i decyzje o pożegnaniach z kandydatkami ukazują, jak wymagająca i nieprzewidywalna jest droga do miłości. Przyszłe odcinki zapowiadają się równie emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością oczekują, kogo Dorota pożegna jako pierwszego z kandydatów.
Tymczasem w sieci wybuchła istna burza i wiele internautek jest zdania, że Dorota z "Żony dla Polaka" powinna pożegnać niemal wszystkich kandydatów. Po zachowaniu Pawła, ostrzejszych wymianach zdań między mężczyznami i stwierdzeniu jednego z kandydatów, że nie podrywa kobiet i to Dorota ma wykazać inicjatywę, widzowie są poruszeni i sugerują, aby Dorota odesłała ich do domu.
Kobieto pogoń to towarzystwo do domu
Szkoda zadawać się z Polakami. Ty im dajesz wszystko, a on niezadowolony.
Paweł z "Żony dla Polaka" zabrał głos po krytyce
Najwyraźniej krytyczne komentarze wobec kandydatów Doroty z "Żony dla Polaka" mocno uderzyły w kilku z nich. Paweł, który porównał Dorotę do "księżniczki lodu" zdecydował się zabrać głos i nie ukrywa, że komentarze są naprawdę odważne, a niektóre z nich uderzają w niego, a teraz może przeczytać je jego syn. Wygląda na to, że to jest dla niego najtrudniejsze po udziale w programie randkowym.
Jestem pełen podziwu i uśmiechu Państwa wszystkich komentarzy Ale jestem też pełen podziwu, że macie odwagę pisać tak odważne komentarze, nie mając na myśli, że może to czytać mój syn, gratuluję
To nie wszystko! Gorzkie słowa pod adresem komentujących padły też ze strony Piotra z Warszawy, który w programie walczył o serce Doroty.
Dzień dobry wszystkim! Czytam te Wasze wypociny przesączone jadem, błędami ortograficznymi, wyzwiskami oraz strasznymi kompleksami. To jest tak żałosne, smutne. (...) Żałuję udziału... i wstydzę się swojego polskiego paszportu gdy wyjeżdzam. W komentarzach dajecie obraz Polski w pigułce. Teraz rozumiem dla kogo tego typu programy powstają. Pozdrawiam wszystkich i życzę więcej ludzkiej empatii
Spodziewaliście się, że u Doroty pojawią się takie afery?
