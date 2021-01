Afera szczepionkowa: Zofia Zborowska broni swojego ojca, który przyjął poza kolejnością szczepionkę na koronawirusa

Afera szczepionkowa z gwiazdami, które przyjęły poza kolejnością szczepionkę na koronawirusa, trwa. Wśród zaszczepionych wcześniej gwiazd znaleźli się m.in. Krystyna Janda, Leszek Miller, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, a także Edward Miszczak. W obronie Wiktora Zborowskiego stanęła jego córka Zofia Zborowska.

Artyści tłumaczą się, że mieli zostać "ambasadorami" akcji promującej szczepienia zorganizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, w ramach której przygotowano dodatkową pulę szczepionek. Tej wersj trzyma się również Wiktor Zborowski, który tłumaczył się na antenie Polsat News:

Miała być potrzebna i mądra akcja, a wyszło koszmarnie. (...) Ja nie czułem, że się gdzieś wpycham czy sobie coś załatwiam. (...) WUM wystosował takie zaproszenie do teatru do Kryśki Jandy i teatr to koordynował - mówił na antenie Polsat News.

Na aktorów, m.in. na Wiktora Zborowskiego wylał się hejt. W jego obronie postanowiła stanąć jego córka Zofia Zborowska, która najpierw ustawiła swoje konto na Instagramie jako prywatne ze względu na coraz więcej niepochlebnych komentarzy płynących w stronę jej i jej rodziny. Następnie Zofia postanowiła ustosunkować się do oskarżeń:

Znam mojego starego od 33 lat. I nie jest to człowiek, który kłamie i robi coś za plecami. Ja mu wierzę i będę go bronić, bo nigdy nie dał mi zwątpić w to, że jest człowiekiem honorowym. Wierzę w jego wersję. Wy nie musicie i macie do tego absolutnie prawo. Tak jak ja mam prawo chronić siebie przed hejtem i zamknąć konto - poinformowała na Instagramie Zofia Zborowska.