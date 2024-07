Prezydent Andrzej Duda w bluzie marki "Red is Bad" wzbudził duże kontrowersje. Czym się różni od wielu innych bluz? Jest to jedna z marek, która popiera skrajne prawicowe ugrupowania. Założyciele "Red is Bad" (czyli "Czerwone jest Złe) są zdecydowanymi przeciwnikami Unii Europejskiej i wspierają narodowców. Jak można przeczytać na ich stronie:

Reklama

To marka dla ceniących wolność i dumnych z polskiej historii. Przypominamy zapomnianych bohaterów oraz niepodległościowe zrywy naszych przodków. Jesteśmy stąd. Nie chcemy wyrzec się tradycji. Nie boimy się brać spraw w swoje ręce. Wierzymy w prywatną inicjatywę, nie w dotacje i państwowe zapomogi. Najwyższa jakość i polska produkcja to dla nas sprawa kluczowa.

Do tego marka nawołuje do bojkotowania Unii Europejskiej:

[Red is Bad] Od zawsze było, jest i będzie przeciwne Unii Europejskiej w obecnym kształcie, a tzw. dotacje unijne, którym tak emocjonuje się rząd, opinia publiczna i mainstreamowe media, ma w głębokim poważaniu - czytamy na stronie marki.

A jednak Andrzej Duda, jako prezydent Polski, pokazuje się na oficjalnym koncie właśnie w kontrowersyjnej bluzie:

Zobacz także

Myślicie, że to wypada, żeby prezydent państwa, które ściśle współpracuje z Unią Europejską popierał taką markę, nosząc jej rzeczy? Wiadomo, że wszystko co założy prezydent, zostanie wyłapane, a firma zyska reklamę. Ciekawe też, że prezydent Duda wybrał bluzę marki "Czerwone jest Złe" lecąc do komunistycznych Chin. Myślicie, że to celowy ruch?

Zobacz: Andrzej Duda zorganizował dla córki wyjątkowe urodziny! Nie zgadniecie, co robili!

Bluza Andrzeja Dudy w sprzedaży wygląda tak:

Andrzej Duda: