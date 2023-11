1 z 5

Kinga Rusin aktywnie angażuje się w sprawy polityczne i społeczne. Na swoim profilu na Facebooku czy na Instagramie publikuje posty, w których wyraża swoje stanowisko, m.in. dotyczące wycinki puszczy czy przyjęcia uchodźców do naszego kraju. Swoje poglądy otwarcie wyraża także na ekranie stacji TVN. Ostatnio w programie „Dzień Dobry Wakacje” zaapelowała do Polaków, by zmienili swoje zdanie dotyczące uchodźców. To nie spodobało się internautom! Przeczytaj więcej na kolejnej stronie!

Zobacz: Kinga Rusin: "Ja się z tym po prostu nie godzę!"! Co tak zbulwersowało dziennikarkę?