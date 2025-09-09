W połowie lipca media społecznościowe obiegło nagranie z koncertu zespołu Coldplay. Zamiast skupić się na występie Chrisa Martina, cały świat zwrócił uwagę na kontrowersyjne wideo z tzw. "kiss cam". To właśnie na tym nagraniu uwieczniono moment, w którym Kristin Cabot i Andy Byron zostali przyłapani na pocałunku. Z pozoru niewinna scena przerodziła się w globalny skandal, szybko okrzyknięty "aferą koncertową Coldplay". Ujęcie intymnej chwili, do którego doszło podczas koncertu, natychmiast trafiło do internetu i rozpaliło debatę na temat zdrady i lojalności. Kristin Cabot i Andy Byron zostali błyskawicznie rozpoznani, a lawina komentarzy i spekulacji ruszyła.

Reklama

Kristin Cabot składa pozew o rozwód. Mąż przerywa milczenie

Po tygodniach ciszy do mediów dotarła informacja, że Kristin Cabot złożyła pozew o rozwód z Andrew Cabotem. Sprawa zyskała nowy wymiar, gdy rzecznik prasowy męża Kristin zabrał głos. W oświadczeniu, które pojawiło się w rozmowie z magazynem "People", zdradzono, że para rozstała się już kilka tygodni przed koncertem Coldplay.

Rozstali się prywatnie i w przyjaznej atmosferze kilka tygodni przed koncertem Coldplay – przekazała rzeczniczka.

Podkreśliła również:

Decyzja o rozwodzie zapadła już przed tym wieczorem.

To zaskakujące wyznanie rozwiewa część spekulacji, jednak nie ucisza emocji. Andrew Cabot wyraził nadzieję, że publiczne ujawnienie rozwodu zakończy falę zainteresowania i pozwoli jego rodzinie zachować prywatność, którą zawsze cenili.

Megan Byron ucieka od skandalu. Nowe doniesienia z Kennebunk

Podczas gdy Kristin i Andrew Cabot mierzą się z medialnym szumem, uwaga opinii publicznej zwróciła się ku Megan Byron – żonie Andy’ego Byrona. Jak informuje Daily Mail, Megan zdecydowała się uciec od medialnego zgiełku i obecnie przebywa w posiadłości w Kennebunk.

Dom, w którym obecnie przebywa, znajduje się ponad 100 kilometrów od miejsca, które dotychczas dzieliła z Andym Byronem. Towarzyszy jej siostra, która wspiera Megan w tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Co istotne, Megan Byron do tej pory nie wydała żadnego publicznego oświadczenia, podobnie jak jej mąż.

Czy to naprawdę koniec? Milczenie Byrona i decyzje Kristin

Na ten moment nie wiadomo, czy Andy Byron zdecyduje się skomentować sytuację. Jego brak reakcji kontrastuje z aktywnością Kristin Cabot, która formalnie zainicjowała rozwód.

Z informacji zawartych w oświadczeniu rzeczniczki Andrew Cabota wynika, że para nie miała wspólnych dzieci, co może przyspieszyć zakończenie procesu rozwodowego. Andrew Cabot ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Reklama

Zobacz także: Kulisy kiss cam na Coldplay! Ujawniono, co jeszcze robili kochankowie z Astronomer