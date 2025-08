Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawił na szczerość w najnowszym, instagramowym wpisie. Jak się okazuje, uczestnik matrymonialnego show przeszedł ciężkie chwile. Wspomina o Anicie. O co chodzi? Koniecznie zobaczcie!

Bez wątpienia format "Ślub od pierwszego wejrzenia" doczekał się grona wiernych odbiorców - zarówno za oceanami, jak i w Polsce. Nasi rodacy uwielbiają śledzić miłosne zmagania ludzi, takich jak oni - którzy pragną miłości i stabilizacji. Nic więc dziwnego, że uczestnicy show doczekali się oddanych fanów, którzy śledzą każdy ich ruch. Do takiego grona na pewno należy Anita i Adrian, których małżeństwo przetrwało próbę czasu. Ostatnio jednak życie nie było dla nich łaskawe. Jakiś czas temu Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wylądował w szpitalu, a Anita nie kryła zaniepokojenia. Tym razem uczestnik zaskoczył instagramowym, obszernym wpisem.

Jak się okazuje, uczestnik show postanowił wrócić wspomnieniami do dawnych czasów:

Większość z Was jest tutaj, przez mój udział w programie ŚOPW. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że w ostatnich latach nie miałem czasu na prowadzenie social mediów, a mija właśnie 5 lat od kiedy podjąłem jedną z trudniejszych decyzji w życiu o przeniesieniu się do Krakowa. Chciałbym Wam napisać jak to było, oraz przeciąć pasmo smutnych dla mnie w ostatnich tygodniach publikacji i wrócić do wspomnień i historii po programie.Przenieśmy się do marca 2020r.

Wyznał, że ten czas nie był dla niego łaskawy: