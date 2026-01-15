Adrian Szymaniak, znany z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, od miesięcy zmaga się z niezwykle groźną chorobą. Diagnoza – glejak IV stopnia – oznacza walkę z jednym z najbardziej złośliwych nowotworów mózgu. Wraz ze swoją żoną Anitą relacjonuje przebieg leczenia w mediach społecznościowych, dzieląc się zarówno trudnymi chwilami, jak i momentami nadziei. Właśnie przekazał nowe informacje

Adrian ze "Ślubu" ma wznowę guza. Jak się czuje?

W połowie stycznia, podczas kontroli w Bydgoszczy, Adrian przeszedł rezonans głowy. Badanie wykazało niewielką, lecz niepokojącą zmianę – 2-3 milimetrową aktywność w miejscu wcześniej usuniętego guza. Informacja ta była dla Adriana ogromnym ciosem, ponieważ przekreśliła jego szansę na udział w planowanych badaniach klinicznych.

15 stycznia Adrian poinformował, że planowane badania kliniczne były skierowane wyłącznie do osób z pierwotnymi zmianami nowotworowymi. Wznowa, którą wykazał rezonans, wykluczyła go z tego programu. To bolesna wiadomość, zwłaszcza po trudach wcześniejszego leczenia, obejmującego radioterapię i chemioterapię.

Mimo niekorzystnego wyniku badań, Adrian nie poddaje się. Jak przekazał na Instagramie, przez kolejne sześć miesięcy będzie kontynuował leczenie, które obejmuje chemioterapię oraz terapię TTF (ang. Tumor Treating Fields). Terapia TTF to innowacyjna metoda leczenia nowotworów mózgu, polegająca na zastosowaniu pól elektrycznych, które zakłócają podział komórek nowotworowych. Adrian zaznaczył, że mimo wykrycia zmiany, czuje się dobrze zarówno psychicznie, jak i fizycznie.

Na ten moment ta zmiana nie jest jakaś duża. (...) Nawet nie jest to operacyjne. (...) Najważniejsze jest to, że jestem w dobrej formie - psychicznej przede wszystkim - fizycznej również

Urodziny Adriana w cieniu osobistego dramatu

W relacji na Instagramie Adrian przekazał również, że 15 stycznia obchodzi swoje 39. urodziny. Choć z pewnością nie jest łatwo celebrować taki dzień w cieniu poważnej choroby, były uczestnik "ŚOPW" z nadzieją patrzy w przyszłość.

Dzisiaj świętuje moje 39. urodziny i życzę sobie, aby było ich jak najwięcej

Emocjonalny wpis Anity

Żona Adriana, Anita, zamieściła niedawno w mediach społecznościowych poruszający wpis. Opisała swój stan emocjonalny po powrocie z Bydgoszczy, gdzie towarzyszyła mężowi w badaniach.

Czuję się, jakbyśmy wrócili do punktu wyjścia, ale czasem trzeba zrobić krok w tył, aby iść do przodu

Dodała, że ostatnie dni były dla niej niezwykle trudne, a deszczowa pogoda tylko potęgowała przygnębienie.

Mimo trudnej sytuacji, zarówno Adrian, jak i Anita starają się zachować optymizm i siłę.

