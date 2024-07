Na jaw wychodzą nieznane fakty z życia Krystyny Sienkiewicz! Okazuje się, że aktorka nie miała łatwego życia. Nie jest tajemnicą, że gwiazda adoptowała córkę Julkę, kiedy ta miała 3,5 roku. Niestety Krystyna Sienkiewicz nie miała z nią łatwo, choć starała się jak mogła. Aktorka niechętnie mówiła o swojej córce, ale w jednym z ostatnich wywiadów zdobyła się na chwilę szczerości:

Julkę matka zostawiła w szpitalu od razu po urodzeniu, była wcześniakiem i chorowała na rzadką, okropną chorobę, chlorkową biegunkę. Właściwie nie schodzi się z nocnika. Przez 3,5 roku nie widziała nic poza szpitalem, była dzieckiem szpitala. Rączki miała nieruchawe, niewyćwiczone, wyglądały jak płetwy. Tylko się kiwała, prawie nie chodziła, nie mówiła. Kiedy pierwszy raz poszłyśmy na spacer, krzyczała, żeby zgasić słońce - czytamy w "Super Expressie".

Córka chciała zabić Krystynę Sienkiewicz?

To jednak nie wszystko. W tej samej rozmowie Krystyna Sienkiewicz wyznała, że pomimo córka miała zawsze wszystko, czego chciała to nie potrafiła okazać wdzięczności. Doszło nawet do tego, że adoptowana Julia chciała zabić aktorkę!

Chciała mnie zabić. Przychodziła pod dom, wykrzykiwała. Czasem żałuję, że ją adoptowałam. Wiele w nią włożyłam miłości, energii, kupiłam mieszkanie. Skończyła kurs modelek, fryzjerski, manikiuru, pedikiuru, wszystko, co chciała, ale nigdzie długo miejsca nie zagrzała.

Aktorka jednak wybaczyła wszystko córce:

Nie chcę wracać do przykrych zdarzeń. Dałam jej wszystko, co tylko mogłam, na czele ze swoją wielką miłością. Zrobiła z tym, co chciała. Nie warto rozdrapywać starych ran. Była, jaka była. Wszystko jej wybaczyłam. Kupiłam jej mieszkanie i daję pieniądze na prąd, nauczyłam angielskiego, ale nie widujemy się.

Spodziewaliście się takiej historii w życiu Krystyny Sienkiewicz?

"Mogę brykać, fikać, bo jestem dzieckiem"! Tak Krystyna Sienkiewicz śpiewała specjalnie dla nas!

Córka chciała zabić Krystynę Sienkiewicz!

