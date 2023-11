Wiadomość o rozstaniu Adele z mężem Simonem Koneckim zaskoczyła wszystkich. Artystka, która od lat jest związana z show-biznesem, zawsze ukrywała swoje życie prywatne. Całkiem przypadkiem wyszło na jaw, że została żoną Simona, gdy w 2017 roku odbierała statuetkę Grammy i nazwała go swoim "mężem". Wiadomo było również, że para ma syna, ale były to właściwie jedyne informacje, które przedostały się do mediów.

Nikt nie miał pojęcia, że Adele i Simon przechodzą tak poważny kryzys, że zdecydowali się rozstać.

Adele i jej partner są w trakcie separacji. Zobowiązali się do wychowywania swojego syna wspólnie, w miłości. Jak zawsze, proszą o prywatność. Dalszych komentarzy nie będzie - można było przeczytać w oświadczeniu przesłanym przez przedstawicieli Adele do Associated Press.

Teraz natomiast okazuje się, że para już się rozwiodła!

Adele jest już po rozwodzie

Podczas gdy wszyscy czekali na rozwód artystki i jej męża oraz zastanawiali się, jak para podzieli swój majątek, bo nigdy nie podpisała intercyzy przedmałżeńskiej, para zdążyła się już rozwieść w tajemnicy przed wszystkimi!

Jak informuje "Daily Star Sunday", Adele odreagowuje małżeńskie przejścia na imprezach, na których bawi się ze swoją przyjaciółką Jennifer Lawrence. Dziewczyny chodzą do klubów w Los Angeles. I o ile Adele jest bardzo skryta przed mediami, o tyle swoim przyjaciołom zdradziła już wszystko - to właśnie Jennifer pierwsza dowiedziała się o rozwodzie.

Publicznie Adele mówi o rozstaniu tak mało, jak tylko to możliwe. Ale prywatnie otwarcie mówi, że ona i Simon Konecki już się rozwiedli. Mówiła przyjaciołom, że jej małżeństwo jest już ostatecznie zakończone - powiedział informator "Daily Star Sunday".

Spodziewaliście się tego? Czy może mieliście jeszcze nadzieję, że Adele i Simon pogodzą się?

Kim jest Simon Konecki?

Simon Konecki jest starszy od Adele o 14 lat. Artystka jest jego drugą żoną. W 2004 roku Simon Konecki wziął ślub z Clary Fisher, znaną stylistką, z którą ma córkę. Partner Adele jest również założycielem organizacji charytatywnej Drop4Drop, która dostarcza wodę pitną do Afryki. Z związku z piosenkarką ma 7-letniego syna, Angelo.

Teraz Adele odreagowuje stres związany z rozwodem na imprezach!

