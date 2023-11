Fani Adele są zaskoczeni zmianami, jakie niebawem zajdą w jej życiu. Okazuje się bowiem, że piosenkarka postanowiła rozstać się ze swoim mężem po 8 latach związku. Adele i Simon Konecki wydali oświadczenie, w którym wyjaśniają powody swojej decyzji. Czy uda im się dojść do porozumienia w kwestii opieki nad ich 7-letnim synem?

Adele słynie z tego, że bardzo rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Piosenkarka woli skupiać się na muzyce, którą tworzy. O tym, że artystka wyszła za mąż, jej fani dowiedzieli się przez przypadek. Adele podczas odbierania nagrody Grammy 2017 nazwała bowiem Simona Koneckiego "mężem". Niestety, okazuje się, że ten związek jest już przeszłością. W mediach gruchnęła właśnie wiadomość o rozwodzie Adele i Simona Koneckiego.

Adele i Simon Konecki zdecydowali się rozstać po 8 latach związku. Para wydała oświadczenie, w którym prosi między innymi o uszanowanie ich prywatności.

Adele i jej partner są w trakcie separacji. Zobowiązali się do wychowywania swojego syna wspólnie, w miłości. Jak zawsze, proszą o prywatność. Dalszych komentarzy nie będzie - czytamy w oświadczeniu przesłanym przez przedstawicieli Adele do Associated Press.