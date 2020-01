Adam Sztaba pokazał, jak świętował 4. urodziny syna. Leopold to już duży chłopak!

Odkąd na świecie pojawił się syn Adama Sztaby, muzyk nie widzi poza nim świata! Juror "Must Be The Music" chętnie chwali się na Instagramie zdjęciami oraz nagraniami, po których można wywnioskować, że mały Leopold odziedziczył talent muzyczny po ojcu.

Niedawno chłopiec świętował swoje 4. urodziny. Z tej okazji rodzice wyprawili mu huczną imprezę. Zobaczcie zdjęcia!

Syn Adama Sztaby skończył 4 lata

Leopold Sztaba przyszedł na świat 11 stycznia 2016 roku. Jego mamą jest żona Adama Sztaby, Agnieszka Dranikowska. Rodzice z ogromną radością patrzą na to, jak ich syn rośnie i rozwija swoje pasje. Jak już wspomnieliśmy, Leopold ma dryg do muzyki po swoim ojcu.

Z okazji 4. urodzin odbyło się przyjęcie urodzinowe chłopca. Adam Sztaba postanowił pochwalić się na Instagramie zdjęciami zrobionymi podczas tej uroczystości. Oprócz balonów nie zabrakło także pięknego tortu z napisem "Poldek". Chłopiec jako prezent otrzymał między innymi kolejkę.

Synek-kochaninek. Zapowiada się na asertywnego muzyko-kolejarza. Do conductora droga niedaleka😘 - napisał pod fotografiami Adam Sztaba.

Widać, że zabawa była przednia! Małemu solenizantowi składamy najlepsze życzenia!

Adam Sztaba jest także przybranym ojcem dla syna Doroty Szelągowskiej, Antoniego. Chłopak jest już pełnoletni, ale wciąż ma świetny kontakt z muzykiem. Panowie lubią spędzać razem czas. Ostatnio Antek zagrał w serialu "Na Wspólnej"