Adam Małysz zarażony koronawirusem, szokujące komentarze pod postem mistrza

Adam Małysz, jeden z najpopularniejszych sportowców poinformował w mediach społecznościowych, że jest zarażony koronawirusem. Były skoczek dodał, że czuje się dobrze i dotychczas nie ma objawów choroby. Sportowiec potraktował sprawę bardzo poważnie informując o tym osoby, które miały z nim styczność. Jednak komentarze pod wpisem Adama Małysza mogą szokować! Co piszą niektórzy Internauci?

Były mistrz w skokach narciarskich opublikował na Facebooku informację, że jest zarażony Covid-19:

Sportowiec dodał, że w związku z jego zarażeniem zostały wdrożone wszelkie procedury, co oznacza kwarantannę dla jego rodziny i osób, które w ostatnich dniach miały z nim kontakt.

Ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, a więc między innymi kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykałem. Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności.

Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą – dbajcie o siebie i uważajcie. - dodał były skoczek narciarski.