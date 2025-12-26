Adam Małysz nieczęsto mówi o swoim życiu osobistym. Mimo to w jednym z niedawnych wywiadów zrobił wyjątek i otworzył się na temat relacji z dorosłą już dziś córką. Okazuje się, że choć teraz są naprawdę blisko, nie zawsze było tak kolorowo.

Adam Małysz ujawnia, że córka się go wstydziła

W szczerym wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, Adam Małysz przyznał, że relacja z jego córką Karoliną przez lata była wyjątkowo trudna. Legendarny skoczek narciarski, który niegdyś był jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Polsce, opowiedział o emocjonalnych zmaganiach związanych z byciem ojcem.

Na samym początku było mi bardzo ciężko, gdy przyjeżdżałem do domu. Karolina może nie, że mnie nie poznawała, ale wstydziła się, uciekała do mamy, do teściów

Sytuacja ta była dla niego niezrozumiała i bolesna. Choć jego sukcesy przynosiły dumę całemu krajowi, prywatnie czuł się odrzucony.

Adam Małysz nie pozostał obojętny wobec oddalenia, jakie pojawiło się między nim a córką. Zdeterminowany, by naprawić sytuację, podejmował liczne działania, by wzmocnić więź.

Chciałem, żeby czuła radość z mojego powrotu

Dlatego po powrotach do domu obdarowywał Karolinę zabawkami, starając się stworzyć pozytywne skojarzenia z jego obecnością.

Proces naprawy relacji był jednak długotrwały. Wymagał czasu, cierpliwości i przede wszystkim zaangażowania. Małysz wyznał, że mimo trudności, nie poddawał się. Mimo swojej sławy i obowiązków zawodowych, starał się być obecny i zrozumieć potrzeby córki.

Co wiadomo o Karolinie Małysz?

Dziś Karolina Małysz jest dorosłą kobietą, która wybrała własną ścieżkę zawodową i życiową. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński i specjalizuje się w influencer marketingu. Pomimo młodzieńczych trudności w relacji z ojcem, Karolina nie zniknęła z życia publicznego całkowicie – coraz częściej pojawia się u boku Adama Małysza w mediach społecznościowych.

W 2021 roku Karolina poślubiła Kamila Czyża. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” z tego samego roku wspominała: „Razem z mamą trzymałyśmy się od świata celebrytów z daleka. Nie miałyśmy ochoty do niego wchodzić, ale zostałyśmy w pewien sposób do niego wciągnięte”.

Choć początki były trudne, relacja Adama Małysza z córką uległa znaczącej poprawie.

Myślę, że teraz mam z córką jeszcze lepszy kontakt niż wtedy

Zwrócił uwagę, że mimo wcześniejszego dystansu, dziś potrafią nadrobić utracony czas. Małysz dodał także, że ma nadzieję, iż Karolina nie żywi do niego żalu za to, że jego kariera sportowa pochłaniała go niemal całkowicie.

Najgorsze by było, gdyby był żal. Mimo to, że Karolina miała ciężko, to chyba nie ma żadnych pretensji, że mnie nie było

Instagram/adamamlyszofficial

Zobacz także: Na grobie Krzysztofa Krawczyka nie wolno stawiać zniczy. Ewa Krawczyk komentuje