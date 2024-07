1 z 5

Adam Boguta obciął włosy! Model znany z programu "Top Model" również poddał się wiosennej metamorfozie! Fanki są zachwycone jego nowym wyglądem i piszą mu mnóstwo komplementów.

Zmiana fryzury to także zapowiedź pewnych zmian w życiu Adama Boguty. Gwiazdor pasjonuje się muzyką i oprócz własnej audycji w radiu rusza też z nowym muzycznym projektem - "Burnin'Beats". O co w tym chodzi? To cykl imprez, w których Adam stanie za dj-ską konsolą i zagra dla klubowiczów największe przeboje. Sesję promującą projekt wykonał Jakub Melon, a modela stylizował Mateusz Bańka, z którym współpracuje od roku.

Najbliższe imprezy, na których będzie można zobaczyć i posłuchać Boguty odbędą się w Warszawie, w Krakowie i w Sopocie. Kto z Was wpadnie? No i jak oceniacie nową fryzurę Adama?

