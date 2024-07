Ada Fijał kilka tygodni temu podbiła internet filmem, w którym sparodiowała... samą siebie (zobacz video). Aktorka w krótkich scenach pokazała jak zrobić stylizację na czerwony dywan. Wybrała komplet, który był mocno krytykowany przez internautów, a w finałowej scenie posłużyła się kilkoma krytycznymi komentarzami. Talent aktorski i dystans do siebie doceniła nawet Karolina Korwin Piotrowska, która projekt podsumowała tak:

Wreszcie ktoś ma dystans naprawdę a nie tylko na potrzeby kreowania wizerunku – bardzo fajnie, Ada zawsze mnie ciekawiło, co tak inteligentna i wykształcona dziewczyna robi w tym bajzlu teraz już wiem, jest po to by się świetnie bawić