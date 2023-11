Reklama

Chyba nikt nie spodziewał, że program w którym gwiazdy będą ścigać się o zwycięstwo za jednego dolara dziennie, przyniesie stacji takie zyski! We wrześniu TVN wyemituje już trzeci sezon swojego hitowego show, który odnotowuje bardzo dobre wyniki oglądalności! Przyjrzeliśmy się więc bliżej nowym uczestnikom!

Kim są gwiazdy "Ameryka Express"?

Większość polskich gwiazd nie pali się do brania udziału w tego typu programach. Wiąże się to często z obawą o krytykę ze strony widzów, tak jak to było w przypadku np. Renaty Kaczoruk w pierwszej edycji. Producentom ciężko jest znaleźć osoby, które z chęcią godzą się na występ i koniec końców, to prowadząca Agnieszka Woźniak - Starak jest najpopularniejszą bohaterką.

Tym razem TVN stanął na wysokości zadania i przekonał sporo ciekawych osobowości. Sprawdźcie kim są uczestnicy "Ameryka Express"!

Polecamy: Tragedia na planie "Ameryka Express"! Woźniak-Starak: "Uczestnicy chcieli zrezygnować"

Agnieszka poprowadzi program już po raz trzeci.

Reklama