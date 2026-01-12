10 stycznia w warszawskim Teatrze Kwadrat odbyła się premiera sztuki "Degustacja" w reżyserii Jakuba Przebindowskiego. W wydarzeniu udział wzięło wiele znanych osobistości, w tym Marek Siudym, który tego wieczoru zaskoczył wszystkich swoją obecnością w towarzystwie znacznie młodszej kobiety. Aktor zapozował z nią na ściance, wywołując spore poruszenie w mediach.

77-letni Marek Siudym, znany z takich ról jak Stanisław Bogacki w serialu "Lokatorzy" czy ojciec Marcysi w "Złotopolskich", od lat cieszy się sympatią widzów. Tym razem to nie jego kreacja aktorska, lecz życie prywatne znalazło się w centrum uwagi.

Kim jest tajemnicza kobieta u boku 77-letniego aktora?

Partnerka Marka Siudyma, której tożsamość pozostaje nieznana, wyróżniała się eleganckim, stonowanym strojem i uśmiechem, który nie schodził jej z twarzy. Ubrana w ciemne spodnie, golf i żakiet, chętnie pozowała do zdjęć razem z aktorem. Jej kręcone włosy przyciągały uwagę obecnych na premierze gości i fotoreporterów.

Choć kobieta jest wyraźnie młodsza od aktora, nie sprawiała wrażenia onieśmielonej. Wręcz przeciwnie – z naturalnością i swobodą towarzyszyła Markowi Siudymowi podczas wydarzenia.

Marek Siudym o relacji z młodszą kobietą

Podczas premiery Marek Siudym został zapytany przez media o tożsamość swojej partnerki. Aktor stanowczo odpowiedział:

To tajemnica. Nie zdradzę jej imienia, ale jesteśmy ze sobą już od dłuższego czasu

Ta enigmatyczna wypowiedź tylko podsyciła zainteresowanie dziennikarzy i internautów. Siudym znany jest z tego, że chroni swoje życie prywatne i niechętnie dzieli się informacjami o relacjach osobistych.

Aktor przez wiele lat pozostawał w związku małżeńskim z instruktorką baletu, młodszą od niego o dwadzieścia lat. Ich relacja trwała siedemnaście lat i zakończyła się rozwodem, który przez dwa lata utrzymywany był w tajemnicy.

Po tym rozstaniu Marek Siudym przez długi czas prowadził życie singla. Jego powrót na salony z nową partnerką wywołał więc zaskoczenie, a zarazem zainteresowanie jego życiem poza sceną.

77-letni Marek Siudym z partnerką

77-letni Marek Siudym z partnerką, fot. VIPHOTO/East News

