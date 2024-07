Kolejną gwiazdą naszego cyklu "7 grzechów" gwiazd - Joanna Krupa! Top modelka opowiada nam m.in. o pysze, zazdrości, słodyczach i leniuchowaniu. Najbardziej jednak zaskoczyła nas, kiedy zapytaliśmy ją o pożądanie seksualne. Tak szczerej odpowiedzi się nie spodziewaliśmy:

Ciągle mnie nie ma, Romek lata między Miami a LA, ja też, nie mam takiej potrzeby jak kiedyś, jak byłam młodsza. Każda kobieta to lubi, czy muszę mieć to na co dzień? Już się przyzwyczaiłam, że nie mogę mieć ciągle jakieś seksualne experience z mężem, bo często nie jesteśmy razem - mówi nam Joanna Krupa.